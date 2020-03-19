Мужчина обворовал спортивный магазин в Петрозаводске

В Петрозаводске в полицию были вынуждены обратиться работники магазина спортивных товаров, расположенного в одном из торговых центров. Они заявили о пропаже пары дорогой обуви стоимостью более 4500 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Записи камер наблюдения сильно помогли оперативникам. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, который свою причастность к преступлению отрицать не стал.

Похищенное изъято, продолжается расследование уголовного дела.