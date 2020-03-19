Петрозаводчанин спас тонущего ребенка на реке Суна

Житель Петрозаводска Александр Замыслов награжден почетной грамотой МЧС за спасение ребенка на воде. Инцидент произошел 7 марта на реке Суна в Кондопожском районе, недалеко от одноименного поселка. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

О спасении 11-летнего мальчика из ледяной воды рассказал сам герой.

Я находился на рыбалке, на реке Суна. Около 17 часов я услышал, что кто-то зовет на помощь. Я осмотрелся и увидел в 100 метрах от себя за островом тонущего мальчика, который провалился под лед,

- сообщил мужчина. По словам Александра, он бросился на помощь, не раздумывая. Когда до ребенка оставалось около семи метров, петрозаводчанин лег на лед и бросил мальчику пластиковые рыбацкие сани, к которым была привязана веревка.

Когда ребенок поймал сани, я потянул за веревку, помогая при этом себе ножом, который втыкал в лед. После того, как я вытащил его из полыньи, спросил как зовут и где он живет. Мальчик сказал, что зовут его Владислав, ему 11 лет, и он с родителями приехал на дачу в д. Суна, которая находится рядом с местом происшествия. Я сказал Владиславу бежать домой. Убедившись, что парнишка зашел домой, я собрал свои вещи и поехал домой в Петрозаводск,

- закончил рассказ мужчина.

18 марта отважного горожанина наградили почетной грамотой в МЧС по РК.