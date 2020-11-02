В Британии рассчитали реальную смертность от COVID-19

Эксперты Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от COVID-19. При этом зарубежные специалисты утверждают, что устранили неточности предыдущих исследований. Специалисты заключили, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, в бедных странах - 0,23 процента.

Более высокий показатель смертности в развитых странах ученые связывают с большим числом пожилых людей, передает РИА Новости. Согласно полученным данным, риск смерти от COVID-19 удваивается с увеличением возраста на каждые 8 лет. У пациентов младше 40 коэффициент достигает примерно 0,1%, а в возрастной группе старше 80 – 5% и более.

Ученые проанализировали 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. Авторы исследования учитывали серореверсию – так называют постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной. (фото rg.ru, Bryan R. Smith)