01 ноября 2020, 17:43
Одиннадцать россиян умерли в Турции от коронавируса
Во время отдыха COVID-19 был выявлен у 326 граждан нашей страны
Фото Елены Гульшиной
Отдых на турецком побережье в этом году не для всех россиян оказался счастливым. С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Собеседница агентства добавила, что в республике COVID-19 выявили у 326 российских граждан.
Напомним, Турция входит в число стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение в период пандемии COVID-19. С лета рейсы также возобновлены в Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Южную Корею, Японию и ряд других государств.
Журналист нашего портала побывала во время пандемии в Турции. О ее впечатлениях читайте в материале «Перезагрузка в Турции: заметки из путешествия в пик пандемии».