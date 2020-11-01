Одиннадцать россиян умерли в Турции от коронавируса

Отдых на турецком побережье в этом году не для всех россиян оказался счастливым. С открытия курортного сезона в Турции умерли одиннадцать россиян с коронавирусом, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Собеседница агентства добавила, что в республике COVID-19 выявили у 326 российских граждан.

Напомним, Турция входит в число стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение в период пандемии COVID-19. С лета рейсы также возобновлены в Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Южную Корею, Японию и ряд других государств.

Журналист нашего портала побывала во время пандемии в Турции. О ее впечатлениях читайте в материале «Перезагрузка в Турции: заметки из путешествия в пик пандемии».

