Ученые открыли новое смертельное заболевание

Исследователи из США сообщили об открытии нового смертельного заболевания, которое они назвали VEXAS, пишет RT со ссылкой на статью в американском журнале.

В статье ученых говорится, что у пациентов наблюдается аутовоспалительный процесс с рядом симптомов, среди которых – необъяснимая лихорадка, тромбообразование, воспаление хрящевой ткани, легочной ткани и кровеносных сосудов.

40% заболевших скончались, сказано в публикации.

Все пациенты – мужчины. К настоящему моменту выявлено 50 человек с этим синдромом. Однако ученые считают, что реальное число мужчин с VEXAS в США может быть намного больше.

У заболевших была выявлена мутация в гене UBA1, которая связана с X-хромосомой. Возможно, поэтому VEXAS встречается только у мужчин, предполагают ученые.

В статье исследователей отмечается, что болезнь не возникает до зрелого возраста (фото с «Яндекс новости»).