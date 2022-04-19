77 новых случаев заражения COVID-19 подтверждено в Карелии

Суточный прирост новых инфицированных коронавирусом в Карелии составил 77 человек, в том числе 14 детей. За несколько лет пандемии в республике был зафиксирован 133 331 случай заражения, включая 17 465 у детей.

За последние сутки были выписаны 118 человек, за все время пандемии поправились в регионе 130 415.

В ковид-стационарах лечатся 312 человек, в отделениях ИТАР врачи борются за жизнь пятерых крайне тяжелых пациентов. Коронавирусная инфекция продолжает отнимать жизни людей. За последние 24 часа в Карелии подтверждено еще 2 летальных исхода от коронавируса. Всего COVID-19 унес жизни 1490 человек в Карелии. (фото pixabay.com, Marinasea)