В России обновлен антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В России обновлен максимум по числу смертей от коронавируса за сутки. За прошедшие 24 часа в стране умерли 613 пациентов с коронавирусом, сообщает РИА Новости. 77 летальных исходов в Москве, 69 - в Петербурге, 29 - в Подмосковье.

Также за прошедшие сутки в 84 регионах страны подтверждено 28 585 новых случаев заражения. За весь период в России заболели 2 597 711 человек.

За сутки удалось поправиться 26 171 пациенту. За все время - 2 059 840.

В Карелии число жертв пандемии выросло до 123 человек. Общее число заболевших в республике - 20496, выздоровевших - 12654. (фото novostipmr.com)