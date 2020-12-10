Врач предупредила россиян о снежной болезни

Врач-офтальмолог Ирина Лещенко назвала способы защитить глаза зимой от обильного света. Многие люди в зимний период страдают от снежной болезни, заявила медик в интервью радио Sputnik.

Зимой на глаза серьезное воздействие оказывают ультрафиолетовые лучи, которые отражаются от снега и льда. Это происходит даже в пасмурную погоду. Таким образом, в холодное время года глаза страдают от света даже больше, чем летом.

Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание - снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции,

- отметила специалист. Лещенко уточнила, что снежная болезнь может настигнуть не только на севере. Она посоветовала не убирать зимой далеко солнечные очки. Они помогут защитить глаза, избежать проблем со зрением и избавят от необходимости постоянно щуриться.

Женщинам яркое солнце грозит появлением морщин.

«Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь», - заключила эксперт.