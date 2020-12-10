Звезда «Интернов» строит карьеру в Великобритании

Актер Дмитрий Шаракоис, наиболее известный по роли в сериале «Интерны», после переезда в Великобританию пытается строить карьеру на Туманном альбионе. Об этом он рассказал своим подписчикам на Youtube.

По словам артиста, он разослал свое резюме в 95 британских агентств, три из которых ему ответили. С одной из компаний Шаракоис подписал эксклюзивный контракт после прохождения кастинга.

Также, по словам актера, в начале этого года он летал в Испанию, где снялся в ролике для Евро-2020.

Помимо этого артист рассказал о сотрудничестве с компанией Netflix. По его словам, он принял участие в озвучке фильма, где нужен был «английский язык, произнесенный русским человеком». «Говорить о проекте не могу, но, скажем так, все прекрасно», - заключил Шаракоис.

Напомним, ранее в интервью Шаракоис признался, что уехал жить в Великобританию, работал на стройке, а после этого устроился официантом в престижный ресторан. Фото хоббхобби.рф