Объявлены показатели роста тарифов ЖКХ в 2021 году

В 2021 году тарифы на услуги ЖКУ в России, в среднем, вырастут на 4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева.

При этом 1 января повышения тарифов не будет. Коммуналка подорожает с 1 июля.

Королев отметил, что правительство устанавливает для каждого региона свой предел повышения тарифов. Распоряжение кабинета министров распространяется на цены на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.

Чиновник подчеркнул, что ФАС на постоянной основе проверяет, чтобы установленные правительством индексы соблюдались. Фото kubnews.ru