Лошадь откусила нос молодому мужчине в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского лошадь откусила часть носа 25-летнему молодому человеку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным очевидцев, мужчина в нетрезвом виде полез целоваться к лошади. Наездница предупредила его, что животное может укусить, но на молодого человека эти слова не произвели эффекта. И лошадь действительно откусила мужчине кусок носа. Наездница бросилась ему на помощь.

Пострадавшего госпитализировали. Откушенную часть носа удалось пришить обратно, поскольку лошадь ее выплюнула. Мужчине наложили 15 швов.

Сам пострадавший утверждает, что все было не так. Он якобы спросил разрешения погладить и покормить лошадь. Наездница дала ему морковку, но не предупредила, что кормить нужно с раскрытой ладони. «Лошадь ко мне приластилась на плечо, повернулась и откусила мне нос. Это произошло моментально», - заявил петербуржец. Он собирается требовать денежную компенсацию от наездницы. Фото «Фонтанка»