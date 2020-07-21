Звезда «Интернов» переехал в Англию и устроился работать официантом

Актер Дмитрий Шаракоис, наиболее известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», решил приостановить карьеру. Молодой человек уехал в Лондон, сообщает Starhit.

По данным издания, Шаракоис перебрался на Туманный альбион еще в 2019 году. Вначале ему приходилось работать на стройке, а затем молодой человек устроился в популярный ресторан официантом. Своей новой работы он не стесняется.

Актерскую карьеру Шаракоис полностью забрасывать не собирается. Периодически он прилетает в Москву на различные пробы на новые роли в кино и спектаклях. При этом свое будущее актер намерен связать именно с Европой.

Шаракоис признался, что ушел из «Интернов», побоявшись стать заложником одной роли. Впрочем, других крупных ролей с тех пор у него не было.