Популярный производитель отзывает автомобили в России

В России отзывают 1346 автомобилей Audi, реализованных с 2018 по 2020 год. Причиной отзыва стали вероятные проблемы с генератором, которые могут привести к возгоранию автомобиля, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили Audi A4, A5, A6, Q5. Программа мероприятий согласована контролирующим органом.

Владельцев подпадающих под отзыв автомобилей проинформируют о проблеме и необходимости предоставить свое транспортное средство в ближайший дилерский центр. На машинах заменят стартер-генератор. Работы будут бесплатными для автомобилистов.