Названо неожиданное условие завершения первой волны Covid-19 в России

Первая волна распространения коронавируса в России закончится только тогда, когда переболеет 70-80 процентов населения страны. До этого странно говорить о приходе второй волны. Такое мнение выразил академик Виталий Зверев, его слова приводит «Интерфакс».

Как рассказал специалист, увеличение числа зараженных не означает прихода второй волны Covid-19. Тот подъем заболеваемости, что прогнозируется на осень, будет скорее связан с другими инфекционными заболеваниями, а не с коронавирусом.

«Какая новая волна? У нас еще первая идет, и будет идти (...) И нет необходимости нагонять страх и, тем более, предусматривать необходимость введения нового карантина», - подчеркнул академик.

Он рассказал, что в период формирования школьных, студенческих коллективов, после возвращения работников из отпусков растет количество зараженных респираторными инфекциями. Однако, врачи не ожидают второй волны коронавируса, равной по силе первой.