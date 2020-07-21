Тотальная проверка аттракционов и зоопарков пройдет в России

Прокуроры проведут в РФ тотальную проверку всех аттракционов и частных зоопарков. Такую задачу перед своими сотрудниками поставил генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом сегодня пишет «Интерфакс».

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в случае необходимости прокуроры будут инициировать возбуждение уголовных дел в отношении виновных должностных лиц и принимать меры прокрустово реагирования.

Дело в том, отметили в надзорном ведомстве, что «в деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, выявляются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев».

В связи с этим поручено «дать оценку обеспечению безопасности посетителей, реализации органами власти полномочий по надзору в этих областях».

В генпрокуратуре напомнили, что именно в летний период «значительно возрастает спрос на деятельность аттракционов и функционировании зоопарков, зоотеатров, зоосадов». Посетителями этих мест проведения досуга в первую очередь являются дети, добавили в ведомстве.