Две школы в Карелии закрыты на карантин по коронавирусу

В Карелии на карантин из-за COVID-19 закрытыми остаются две школы. Это Сортавальская школа №7 и школа в поселке Хаапалампи в Сортавальском районе, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С 19 декабря ученики с 1 по 3 классы находятся на каникулах. 4-11 классы в 87 школах Карелии работают очно. Оперштаб поясняет, то это образовательные организации, где учатся до 300 человек, а в населенном пункте наблюдается спокойная эпидобстановка.

Четыре коррекционные школы-интерната работают в традиционной форме. Всего почти половина общеобразовательных учреждений работают в очном формате.

«4-11 классы во всех остальных школах учатся в дистанционном режиме»,

- сказано в сообщении оперштаба.

С 28 декабря согласно календарному учебному графику, утвержденному в школах, 4-11 классы начнут выходить на каникулы. (фото nedelya40.ru)