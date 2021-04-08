Более 60 человек в Карелии узнали, что заражены коронавирусом

За минувшие сутки в Карелии коронавирус подтвердился у 66 человек. Из этого числа заболевших - 63 человека, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии, рассказали утром 8 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того удалось поправиться еще 85 пациентам.

Число жертв пандемии в республике снова возросло. Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в Карелии. В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска, 1929 года рождения, и жительница деревни Авдеево Пудожского района, 1950 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Число выявленных случаев коронавируса в регионе остается высоким - 7228,6 случая на 100 тысяч населения. В России этот показатель составляет 3138,8 случая, по Северо-Западу - 5543,6.

За все время пандемии в республике заболели 44517 человек, выздоровели 42236, умерли 409 человек. (фото bbc.com)