TikTok запустил акцию для умников

Популярный сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok запустил образовательную инициативу #УчисьвТикТок.

Обладатели знаний из разных сфер будут делиться короткими познавательными видеороликами.

Инициативу поддержали телеведущий Николай Дроздов, преподаватели МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, Российской национальной библиотеки, Московского зоопарка и другие. Хотя платформа специализируется на развлекательной информации, но в последнее время заметен интерес пользователей к полезному контенту.

«TikTok - это не образовательная платформа, но здесь тоже можно узнавать много нового… Наши авторы поделятся рецептом вкусных сырников, покажут эффективные тренировки и помогут пополнить запас английских слов, а могут и рассказать про теорию струн и освоение космоса»,

- рассказала «Комсомольской правде» ведущий операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.

В рамках масштабной кампании #УчисьвTикТок различные эксперты и организации будут создавать познавательный и полезный контент в формате коротких видеороликов и прямых эфиров. (фото news.ykt.ru)