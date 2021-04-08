Россиян предупредили о мошенниках в Telegram

Злоумышленники научились использовать популярный мессенджер Telegram для обмана туристов. Мошенники создают фейковые страницы сервисов по бронированию жилья и отелей, аренде недвижимости и поиску попутчиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов. Рост мошенничеств с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов фиксируется с весны 2020 года. Затем к этому списку добавились онлайн-сервисы для туристов и попутчиков.

По словам эксперта, Telegram-боты позволяют создавать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны онлайн-сервисов с формой оплаты поездки или иной услуги. Пользователи Интернета уже стали попадаться на уловки. Средний чек мошенников составляет 500-1500 рублей, если речь идет о покупке товара, то ущерб составляет десятки тысяч рублей.

Некоторые злоумышленники открывают свой торговый счет. Если ввести данные банковской карты в фишинговую форму такого счета, то у жертвы спишутся все деньги. Чтобы не стать жертвой обмана, Кравцов советует не соглашаться на предоплату, вести переговоры только на официальных сайтах или в приложениях. Также эксперт не рекомендует переходить на сторонние сервисы и мессенджеры, в которых злоумышленники присылают ссылку на фишинговый ресурс.

«Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена», - отметил эксперт. (фото iguides.ru)