Карелия вошла в тройку регионов России с самыми шумными соседями

Магаданская область, Хабаровский край и Карелия оказались лидерами среди регионов с самыми шумными соседями. Это следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет «Лента.ру». Жители названных субъектов сильнее всего жаловались на плохую звукоизоляцию.

В Магаданской области на шумных соседей жаловались 37 процентов респондентов, в Хабаровском крае почти 31, а в Карелии – 27 процентов. Следом в рейтинге идут Чукотский автономный округ (более 26%) и Астраханская область (около 22%). Около 19% недовольных шумоизоляцией оказалось в Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Москве. Меньше всего от шумных соседей страдают в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чечне.

Исследователи также узнали, жители каких регионов чаще всего жалуются на нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде. Наша республика снова в лидерах с 16% недовольных. Второе и третье места у Орловской области и Северной Осетии с 13%.

Следом идут Чукотский автономный округ, Новосибирская и Саратовская области, Республика Коми, Забайкальский край, Омская область и Хабаровский край. (фото forumdaily.com)