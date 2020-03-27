Мишустин поручил регионам приостановить работу общепита и курортов

Глава правительства Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общепита. Рекомендации опубликованы на сайте правительства РФ.

Так, органам исполнительной власти субъектов страны поручено с 28 марта до 5 апреля приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Премьер-министр поручил органам исполнительной власти субъектов рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Также с 28 марта до 1 июня органам исполнительной власти субъектов рекомендовано приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Федеральные госорганы, у которых есть подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы; Управделами президента, Фонду социального страхования, органам исполнительной власти регионов поручено с 28 марта до 1 июня приостановить бронирование мест в этих учреждениях, прием и размещение граждан.

Исключение сделано для тех, кто находится в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении тех, кто уже там отдыхает, необходимо обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Питание должно быть организовано непосредственно в зданиях проживания.