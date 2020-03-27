Россиянам разъяснили условия оплаты труда на нерабочей неделе

В Министерстве труда объяснили, что будет с заработной платой россиян из-за нерабочей недели, объявленной президентом. Отмечается, что выходные дни в марте и апреле не являются основанием для того, чтобы снизить гражданам зарплату, передает РИА Новости. Рекомендации ведомства опубликованы на официальном сайте Минтруда.

Уточняется, что оплата должна производиться в обычном, не повышенном, размере, так как нерабочая неделя не относятся к выходным или праздникам. Если сотрудник уже находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число отпускных дней не включается, отпуск на эти дни не продлевается.

Стоит отметить, что некоторые структуру продолжат функционировать на следующей неделе. В частности, режим нерабочей недели не распространяется на предприятия сферы жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт.

Трудиться будут работники социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие будут работать по решению их руководителей.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. По его мнению, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. О других мерах, предложенных главой государства в условиях пандемии, можно посмотреть здесь.

По последним данным, в России было зафиксировано 840 случаев заражения, из них 546 – в Москве, выздоровели 38, двое умерли, около 139 тысяч находятся под наблюдением врачей.