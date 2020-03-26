Опубликованы суммы штрафов за нарушение карантина по коронавирусу

Штрафы за нарушение карантина по коронавирусу будут достигать одного миллиона рублей. Это следует из поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предложенных правительством РФ. Суммы штрафов приводит РИА Новости.

Так, если действия гражданина во время карантина представляют опасность для окружающих, с него могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей. С должностных лиц - до 150 тысяч рублей.

В случае гибели человека, заразившегося от нарушителя, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей для граждан и от 300 до 500 тысяч рублей для должностных лиц.

Максимальные штрафы - до миллиона рублей - предусмотрены для юридических лиц в случае гибели человека.

При этом отмечается, что россияне старше 65 лет штрафоваться не будут.