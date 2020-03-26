26 марта 2020, 21:53
Опубликованы суммы штрафов за нарушение карантина по коронавирусу
В случае гибели человека по вине нарушителей штрафы будут доходить до миллиона рублей
Штрафы за нарушение карантина по коронавирусу будут достигать одного миллиона рублей. Это следует из поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предложенных правительством РФ. Суммы штрафов приводит РИА Новости.
Так, если действия гражданина во время карантина представляют опасность для окружающих, с него могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей. С должностных лиц - до 150 тысяч рублей.
В случае гибели человека, заразившегося от нарушителя, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей для граждан и от 300 до 500 тысяч рублей для должностных лиц.
Максимальные штрафы - до миллиона рублей - предусмотрены для юридических лиц в случае гибели человека.
При этом отмечается, что россияне старше 65 лет штрафоваться не будут.