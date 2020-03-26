При взрыве в Магнитогорске погибли три человека

В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске погибли три человека. Еще двое получили ранения. Об этом сообщил мэр уральского города Сергей Бердников, передает «Интерфакс».

По словам Бердникова, взрыв произошел в квартире, в которой устанавливали натяжные потолки. Мэр города уверен, что взорвался газ, повреждения характерны именно для такого происшествия.

Погибли двое жильцов злополучной квартиры. Личность третьего погибшего не установлена. Госпитализированы пожилая женщина и ребенок.

Напомним, взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске сегодня днем. После взрыва четыре квартиры охватил пожар.