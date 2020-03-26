Правительство вводит штрафы для «легкомысленных россиян»

В Кодекс об административных правонарушениях внесут поправки, касающиеся соблюдения правил, принятых в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Штрафы будут выписываться физическим и юридическим лицам, которые отказываются следовать правилам поведения в условиях пандемии.

Как заявил Михаил Мишустин, большинство жителей страны прекрасно понимают, что меры для борьбы с коронавирусом необходимы. Однако, есть и такие россияне, которые демонстрируют редкое легкомыслие по отношению к своему и чужому здоровью. Такие люди будут штрафоваться.

Размеры штрафов пока не озвучиваются.