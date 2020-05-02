Ученые сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые из Сингапура уточнили прогноз по дате завершения эпидемии коронавируса в России. Новой датой победы над Covid-19 объявлено 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Сингапурский университет технлогий и дизайна.

Ранее те же специалисты предполагали, что эпидемия в России закончится к середине июля.

Ученые, тем не менее, уточнили, что любые прогнозы имеют теоретический характер, и призвали не верить в них на сто процентов.

По мнению авторов исследования, к 24 мая распространение коронавируса в нашей стране завершится на 97%, а к 3 июня - на 99%. К началу августа новые случаи заражения перестанут появляться в принципе.