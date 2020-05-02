Скончался актер, сыгравший в популярных сериалах

Актер Сэм Ллойд, получивший наибольшую популярность по своей роли в сериале «Клиника», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает издание Variety.

В 2019 году у артиста были диагностированы рак и опухоль головного мозга. Ллойд узнал о своем диагнозе спустя несколько дней после того, как его супруга родила первенца.

Актер снимался во многих сериалах, среди которых «Отчаянные домохозяйки», «Американская семейка», «Бесстыжие», «Западное крыло». Помимо актерской карьеры, Ллойд успешно занимался музыкой.