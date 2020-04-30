Эксперты назвали лучший способ победить похмелье

Имбирный чай является лучшим напитком для человека, накануне принявшего излишнюю дозу алкоголя. Такой чай поможет восстановить работу кишечника, пишет «Российская газета» со ссылкой на Food.news.

Как отметили специалисты, при похмелье человек часто страдает расстройством кишечника, что не позволяет ему принимать пищу, которая необходима для восстановления организма. Имбирь оказывает на пищеварительную систему благотворное воздействие.

Также помочь может ромашковый чай. Но не стоит забыть, что самое важное - это как можно большее количество жидкости, подойдет и простая вода.

Самой полезной едой при похмелье названы овощи и еда с витаминами В и С - это яйца, фасоль, черника. Не стоит есть хлеб, бекон и сухие завтраки.