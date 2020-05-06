Новые очаги заражения обнаружены на Перевалке и Октябрьском проспекте

Обновлены данные карты распространения COVID-19 в Карелии. На 6 мая в Петрозаводске зарегистрировано 75 случаев.

Судя по карте, новые очаги распространения зафиксированы на Перевалке, там сразу в 10 домах проживают больные. (Ранее было 7 домов). Также новый красный значок появился на Октябрьском проспекте.

Что касается районов Карелии, то здесь по-прежнему лидирует Сегежский район – 14 человек, Питкярантский район – 10 человек, Кондопожский район – 4 человека.