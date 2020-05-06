Около 500 домов в Петрозаводске признаны непригодными для жилья

Около 500 домов в Петрозаводске признаны аварийными. Все они будут включены в новую заявку. До 2027-28 года Петрозаводск расселит уже весь аварийный городской фонд

В Петрозаводске успешно реализуется программа расселения аварийного жилищного фонда, утвержденная на 2019-25 годы. Она даже идет с опережением. Программа пяти лет будет реализована за три года.

Раньше существовала серьезная проблема с признанием дома в качестве аварийного. Нужна была экспертиза, на которую собирались деньги непосредственно с жильцов дома, что было почти невозможно для жителей с небольшими доходами. В результате отсутствия документации давно аварийный дом значился как полноценный и пригодный для жилья. Сейчас эта проблема решена и дома сотнями стали входить в национальный проект расселения аварийного жилья.

«Почему предыдущие администрации не решали эти вопросы, для меня большой вопрос»,

- сказал депутат Петросовета Дмитрий Данильев.