Олег Болгов: в Лахденпохском районе COVID-19 нет

Глава админстрации Лахденпохского района Олег Болгов на своей странице в соцсетях разместил информацию о состоянии по заболеваемости в районе.

«Тесты, взятые у девушки из Санкт-Петербурга, а также у 12 лиц, которые с ней контактировали – отрицательные. Таким образом, Лахденпохский район, несмотря на большое ежедневное количество въезжающих из других регионов, до настоящего времени является «чистым»,

- сообщает Болгов.



Глава администрации также напоминает о соблюдении режима самоизоляции, так расслабляться еще преждевременно.

Напомним, сегодня в Карелии - семь новых случаев заражения, все - петрзаводчане, один в тяжелом состоянии.