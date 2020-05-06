06 мая 2020, 10:57
Олег Болгов: в Лахденпохском районе COVID-19 нет
У питерской студентки, приехавшей в Карелии, COVID-19 не подтвердился, как и у лиц, с ней контактировавших
Глава админстрации Лахденпохского района Олег Болгов на своей странице в соцсетях разместил информацию о состоянии по заболеваемости в районе.
«Тесты, взятые у девушки из Санкт-Петербурга, а также у 12 лиц, которые с ней контактировали – отрицательные. Таким образом, Лахденпохский район, несмотря на большое ежедневное количество въезжающих из других регионов, до настоящего времени является «чистым»,
- сообщает Болгов.
Глава администрации также напоминает о соблюдении режима самоизоляции, так расслабляться еще преждевременно.
Напомним, сегодня в Карелии - семь новых случаев заражения, все - петрзаводчане, один в тяжелом состоянии.