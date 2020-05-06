06 мая 2020, 10:47
Шесть человек госпитализированы в Карелии с пневмонией
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19
6 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперштаб по коронавирусу.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 305 пациентов, 39 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.