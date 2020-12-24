В Карелии коронавирус выявили еще у 375 жителей

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Карелии возросло на 375 человек. За весь период в республике, согласно данным регионального оперштаба, заболели 25327 человек.

Из 375 человек заболевших – 328, из них 62 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.



Удалось поправиться 438 пациентам. За все время пандемии выздоровели 17823 человека. Умерли, согласно официальной статистике, 146 пациентов.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4002 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1999,2 случая, по Северо-Западу – 3111,8.