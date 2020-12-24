41-летний мужчина умер от коронавируса в Петрозаводске

Количество жертв пандемии в Карелии возросло. В республике подтверждены еще две новые смерти. От коронавирусной инфекции в Госпитале для ветеранов войн скончался мужчина, 1979 года рождения. Также в Республиканской инфекционной больнице скончался мужчина, 1962 года рождения, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе отмечаеют, что оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

За весь период в Карелии умерли 146 человек. (фото solntsevo-gazeta.ru)