24 декабря 2020, 07:55
От чупы до олонца

ГИБДД предупредила о снегопаде на трассах Карелии

Водителей просят тщательно очистить стекла

В Карелии идет сильный снег. В Госавтоинспекции республики водителей призывают хорошенько очистить стекла в транспортном средстве перед выездом, а также выбирать безопасную скорость и просят не совершать резких маневров во время движения.

«Снегопад может осложнить дорожные условия, водителям при управлении автотранспортом следует быть предельно осторожными», - говорится в сообщении дорожного ведомства, которое выложило снимок с одной из трасс, сделанный 24 декабря в 06:56. (фото nsk.rbc.ruvk.com)

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ГИБДД