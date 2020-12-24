ГИБДД предупредила о снегопаде на трассах Карелии

В Карелии идет сильный снег. В Госавтоинспекции республики водителей призывают хорошенько очистить стекла в транспортном средстве перед выездом, а также выбирать безопасную скорость и просят не совершать резких маневров во время движения.

«Снегопад может осложнить дорожные условия, водителям при управлении автотранспортом следует быть предельно осторожными», - говорится в сообщении дорожного ведомства, которое выложило снимок с одной из трасс, сделанный 24 декабря в 06:56. (фото nsk.rbc.ru, vk.com)