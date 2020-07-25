Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

В России массовая вакцинация населения от коронавируса может начаться не раньше января 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в правительстве страны.

В кабмине определили, что в январе-феврале следующего года вакцина станет доступной для всего населения. Сейчас в стране разрабатываются различные препараты. Перспективными образцами являются разработки, которые ведутся в институте имени Гамалеи. Эта вакцина может быть готова уже в августе.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что первыми вакцину получат люди, относящиеся к группе риска. Прежде всего, препаратом будут обеспечены медицинские работники.