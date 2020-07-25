Олимпийского чемпиона нашли мертвым в реке под Москвой

В Подмосковье волонтеры нашли тело олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей поискового отряда «Лиза Алерт».

Иваницкий пропал три дня назад. Он ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Тело бывшего спортсмена было найдено в реке. По данным полиции, он утонул. Смерть не носит криминального характера.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.