Почти шесть тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России

За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 5871 человека. Скончались 146 пациентов. Сумели выздороветь 8366 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 648. В Санкт-Петербурге 179 новых случаев, в Мурманской области - 165, в Архангельской области - 66, в Ленинградской области - 43.

Всего с начала пандемии в нашей стране выявлены 806 720 случаев заражения. Умерли 13 192 пациента. Выздоровели 597 140 человек.