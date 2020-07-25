25 июля 2020, 10:44
Почти шесть тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 5871 человека. Скончались 146 пациентов. Сумели выздороветь 8366 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Больше всего новых заболевших в Москве - 648. В Санкт-Петербурге 179 новых случаев, в Мурманской области - 165, в Архангельской области - 66, в Ленинградской области - 43.
Всего с начала пандемии в нашей стране выявлены 806 720 случаев заражения. Умерли 13 192 пациента. Выздоровели 597 140 человек.