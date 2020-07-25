Знаменитая актриса Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве

В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, артистке стало плохо в ресторане в парке Горького. У нее заболела голова, появились нарушения речи. Скорую помощь вызвал официант заведения. Актриса отказывалась ехать в больницу, но медики настояли на госпитализации.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Сто дней до приказа», «Зверобой», «8 свиданий» и «Интерны». В 2002 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ.