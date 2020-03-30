Мэрия попросила горожан не выпускать собак на самовыгул на карантине

В Петрозаводске продолжаются работы по отлову безнадзорных животных. По состоянию на 30 марта, подрядчик отловил 38 бездомных собак, сообщает пресс-служба мэрии. Стерилизацией и устройством животных занимаются общественные организации.

В администрации города отчитались о том, что в 2019 году было стерилизовано около 1,5 тысячи собак. Благодаря этому, бездомных животных в городе стало заметно меньше.

Сейчас, несмотря на пандемию коронавируса, работы продолжаются. В мэрии обратились к владельцам домашних животных с просьбой не отпускать своих собак на самовыгул, даже учитывая складывающуюся тяжелую эпидемиологическую обстановку.

Сообщать о безнадзорных животных можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.