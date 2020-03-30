ГИБДД Карелии будет принимать граждан по предварительной записи

С 30 марта Госавтоинспекцией Петрозаводска прием граждан будет осуществляться по предварительной записи с 09:30 до 17:00, сообщает паблик автодорожного ведомства. Записаться можно по телефонам:

– группа розыска – тел. 715-879; 715-886

– группа дознания – 715-932

– группа разбора ДТП – 715-909

Прием ведется по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.5

Прием и выдача водительских удостоверений будет осуществляться с понедельника по пятницу с 14:00 до 15:00 и тоже по предварительной записи. Записаться можно по тел. 715-810 в будние дни с 10:00 до 11:00. По другим вопросам, без предварительной записи, прием граждан осуществляться не будет.

Прием граждан и запись на получение государственных услуг (получение свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, оформление переоборудования автомобиля) будет осуществляться по предварительной записи по телефону с 9:00 до 13:00. Телефон для справок и записи на прием: 8 (8142) 707-442