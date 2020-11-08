08 ноября 2020, 09:20
Один человек умер, 15 госпитализированы с внебольничной пневмонией
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19
15 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Об этом сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1963 пациента, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1931 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией дыхательной системы, тест на COVID -19 отрицательный
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.