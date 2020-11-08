Сколько вы должны? Наш опрос

Общая задолженность россиян перед банками обновила исторический максимум. Сегодня россияне должны банкам 20,6 триллиона рублей, что является абсолютны рекордом в новейшей истории России. Самые высокие показатели по росту кредитной задолженности продемонстрировали Амурская, Кировская и Вологодская области.

На 12,5% увеличилось количество просроченных более чем на 90 дней кредитов. В настоящее время в России около 12,6 миллиона таких займов на общую сумму более 950 миллиардов рублей. Чаще всего платить по кредитам перестают жители Москвы и Московской области, а также Краснодарского края.

Авторы исследования уверяют, что сегодня россияне вынуждены брать кредиты по большей части на поддержание минимального уровня жизни.

В связи с этим мы решили спросить у читателей нашего портала: а какова у вас ситуация с кредитами? Просим ответить честно – ведь опрос анонимный. А итоги, как всегда, подведем вместе.