09 сентября 2020, 15:26
Премьера оперетты в Музыкальном театре откладывается из-за COVID-19
Балетная труппа готова встречать зрителей уже в сентябре
Оперные спектакли появятся на сцене Музыкального театра не ранее октября, сообщила порталу «Петрозаводск говорит» замдиректора учреждения по информации театра Надежда Громова.
Перенесены все спектакли оперной труппы, включая и премьеру оперетты Кальмана «Мистер Икс», намеченную на 17 и 18 сентября, которую ранее планировали оставить в намеченные даты. Как оказалось, в Санкт-Петербурге заболел режиссер. Пока нет точной даты, на которую перенесена премьера.
Среди артистов по-прежнему нет людей, тяжело переносящих заболевание. Пятеро уже выздоровели и приступают к работе.
Коронавирус коснулся только оперной труппы, балетная труппа - здорова и порадует зрителей спектаклями, начиная уже с 18 сентября.