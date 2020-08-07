У заболевшего ОРВИ жителя Карелии обнаружили COVID-19

Заболевшие коронавирусом выявлены в Костомукше. О случаях болезни сообщает группа межрайонной больницы.

Так, ковид был выявлен у 26-летнего костомукшанина, которого обследовали по поводу ОРВИ. Заболевание протекает в легкой форме. Ему назначено амбулаторное лечение. Также специалисты обследуют очаг и выявляют круг контактировавших с заболевшим лиц.

Еще один случай заболевания обнаружен у 36-летнего жителя Костомукши. По данным компьютерной томографии у мужчины выявлена ковидная пневмония. Состояние пациента оценивается как средней тяжести. Заболевшего госпитализировали в инфекционное отделение.



Напомним, глава Минздрава Карелии спрогнозировал большое число больных острыми респираторными заболеваниями этой осенью. По мнению Михаила Охлопкова, тяжесть будет обусловлена наслоением сезонных вирусных и бактериальных заболеваний на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Карелии болезнь выявлена 2536 раз.