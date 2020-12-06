В России обновлен максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 установлен в России.

За последние сутки в 85 регионах страны зафиксировано 29 039 новых случаев коронавируса, передает РИА Новости. Днем ранее сообщалось о 28 782 инфицированных. За все время пандемии в стране заболели 2 460 770 человек.

457 человек с коронавирусом скончались за сутки в России. за все время коронапандемии - 43 141.

Поправиться удалось 21 342 пациентам. За все время были выписаны - 1 937 738. (фото aa.com.tr)