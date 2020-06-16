Названы адреса 18 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых Covid-19 был выявлен 15 июня. Их 18 человек.

В городе появились сразу 12 новых очагов заражения. Это частный сектор на улицах Молодежной и Ботанической в Соломенном, дом №30 по улице Рабочей и дом №3 по улице Труда также в Соломенном, дом №9 по улице Бесовецкой, дом №47А по улице Анохина, дом №43 по улице Чапаева, дом №26 по улице Пархоменко, дом №23 корпус 3 по улице Сыктывкарской, дом №16А по улице Мерецкова, дом №10 по улице Парфенова и дом №12 по улице Чернышевского.

Также коронавирус выявлен в двух домах, в которых ранее уже были заболевшие. Это дом №38 по улице Ровио и частный сектор на улице Ведлозерской.

Всего, по данным на 16 июня, в столице Карелии выявлено 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.