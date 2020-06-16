Три человека пострадали в ДТП перед МАПП «Вяртсиля»

Серьезная авария произошла в Сортавальском районе Карелии в понедельник, 15 июня. В 16:30 на федеральной автодороге А-121 «Сортавала» подъезд к МАПП «Вяртсиля» (18 км +886м) столкнулись «Шевроле Нива» и «Ауди А6», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«40-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь в направлении города Сортавала, не правильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ауди А6» совершил с ним столкновение, после чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием»,

– говорится в сообщении.

В ходе ДТП пострадали 16-летний и 20-летняя пассажиры «Шевроле», которые были госпитализированы в Сортавальскую ЦРБ, еще одному пассажиру «Шевроле» – 20-летнему мужчине была оказана медицинская помощь на месте ДТП, от дальнейшей госпитализации он отказался.

По факту ДТП проводится проверка.