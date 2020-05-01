В России выявлено максимальное число заражений COVID-19 за все время

В России за последние сутки зарегистрировано 7933 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах, сообщает «Коммерсантъ».

Накануне прирост составил 7099 человек. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 114 431.

Умерли за последние сутки 96 человек, общее число погибших достигло 1169. Выздоровел 1601 человек, за все время – 13 220.

Больше всего новых случаев в Москве – 3561 (всего 57 300), Московской области – 797 (12 507) и Санкт-Петербурге – 349 (4411).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 211 тыс. человек. За последние сутки провели 225,4 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 3,7 млн исследований.

Напомним, в России ограничения из-за COVID-19 продлили до 11 мая. Президент Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая. В Кремле надеются, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины россиян на майские праздники. Роспотребнадзор призвал воздержаться на выходных от пикников, прогулок и походов в гости.