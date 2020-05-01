Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям. Об этом «Газете.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам министра Сергея Кравцова, обучение школьников 1-8 классов должно завершиться до 15 мая/16 мая. При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, общеразвивающих и воспитательных программ.

Минпросвещения рекомендует десятиклассникам закончить учебный год до 29/30 мая. Девятиклассники и выпускники прекратят обучение до 5 июня.

Кравцов отметил, что эти рекомендации разработаны с учетом мнения психологов и экспертов.

«Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты»,

— заключил министр.